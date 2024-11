Napoli, il 12 dicembre dottorato honoris causa al re di Spagna Felipe VI

MeteoWeb

Il prossimo 12 dicembre il Teatro San Carlo di Napoli ospiterà una cerimonia di grande prestigio: l’Università Federico II conferirà il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze Sociali e Statistiche al re di Spagna, Felipe VI. All’evento parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rendendo l’occasione ancor più solenne.

L’ateneo partenopeo, guidato dal rettore Matteo Lorito, ha reso noto il programma della giornata. La cerimonia avrà inizio alle 16.30 con un evento celebrativo dedicato agli 800 anni dalla fondazione dell’Università Federico II. Successivamente, alle 17.00, si terrà il momento clou: il conferimento ufficiale del titolo al sovrano spagnolo.

Il riconoscimento sottolinea il valore simbolico e accademico della collaborazione tra istituzioni italiane e spagnole, rafforzando il legame storico e culturale che unisce i due Paesi. L’evento promette di essere un momento significativo non solo per l’università, ma per tutta la città di Napoli.

