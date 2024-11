Napoli: scoppia bombola di gas in appartamento, salvati anziani

MeteoWeb

Un tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale del Reparto Scampia a Napoli ha evitato una tragedia dopo l’esplosione di una stufa a gas in un appartamento di Via del Plebiscito, a Piscinola, all’ultimo piano di un edificio. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione di un incendio nelle vicinanze e sono giunti rapidamente sul posto. Nonostante la caduta di materiali incendiati, e dopo aver appreso della presenza di persone nell’appartamento, sono riusciti a entrare nell’edificio. Con grande prontezza, hanno messo in salvo un anziano di 91 anni e una donna di 76, residente al piano inferiore, entrambi in preda al panico, proprio pochi istanti prima che si verificasse l’esplosione. Entrambi sono usciti illesi. Poco dopo è intervenuta la squadra 8/B Scampia dei Vigili del Fuoco, che ha spento le fiamme. Le prime indagini hanno rilevato che l’incendio e l’esplosione sono stati causati da una stufa con bombola di gas, che i vigili del fuoco hanno trovato esplosa.

