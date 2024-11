La NASA smentisce i tabloid e rassicura: “Suni Williams in ottima salute”

MeteoWeb

La NASA ha smentito le voci diffuse da alcuni tabloid riguardanti le condizioni di salute dell’astronauta Suni Williams, attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’agenzia ha confermato che Williams è in ottima salute e che non ci sono preoccupazioni riguardo al suo stato fisico o a quello dei suoi colleghi. Le speculazioni sono partite da alcune testate, tra cui il Daily Mail e il New York Post, che hanno interpretato una fotografia del 24 settembre come indice di un possibile malessere fisico dell’astronauta, descrivendola come “emaciata“. Questa interpretazione, basata sul parere di un medico esterno, ha suscitato preoccupazione, inducendo la NASA a chiarire la situazione con un comunicato ufficiale.

L’agenzia spaziale statunitense ha ribadito che “Suni Williams è in buona salute” e che non ci sono “preoccupazioni particolari” per la sua condizione o quella di altri membri dell’equipaggio attualmente a bordo della ISS. Attualmente, oltre a Williams, la ISS ospita altri 3 astronauti della NASA e 3 cosmonauti russi.

Il comunicato della NASA ha anche evidenziato le misure di controllo sanitario messe in atto a bordo della ISS: tutti gli astronauti sono sottoposti a regolari valutazioni mediche e monitorati da medici dedicati. Questi controlli sono studiati per garantire la salute ottimale degli astronauti durante le loro lunghe missioni nello Spazio, prevenendo e rispondendo prontamente a eventuali problemi.

La missione di Suni Williams e Butch Wilmore

Williams e il collega astronauta Butch Wilmore sono arrivati sulla ISS il 6 giugno a bordo della capsula Starliner di Boeing. Il piano originale prevedeva un breve soggiorno, con il rientro programmato poco dopo il loro arrivo, ma dei problemi ai propulsori della capsula hanno portato la NASA a decidere per un rientro della navicella senza equipaggio lo scorso 6 settembre. Di conseguenza, Williams e Wilmore resteranno sulla Stazione fino a febbraio 2025, quando torneranno sulla Terra a bordo della capsula della missione Crew-9 di SpaceX.

Nonostante il prolungamento della loro permanenza, la NASA ha assicurato che ci sono scorte sufficienti di cibo e risorse per sostenere Williams e Wilmore fino al loro rientro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.