Nations League, Romania-Kosovo interrotta: reazione durissima dei calciatori | VIDEO

E’ stata interrotta la partita valevole per la Nations League tra Romania e Kosovo. La gara era ferma sul risultato di 0-0. Il motivo? Il Kosovo ha abbandonato il campo al 93° minuto in Romania dopo che i tifosi hanno intonato il nome della Serbia. Nel settembre 2024 la sfida fra le squadre era stata sospesa dopo 15 minuti a causa di uno striscione esposto in tribuna dagli ultras: “il Kosovo è Serbia”.

La sfida di Nations League non era solo una partita di calcio ma rappresentava anche un momento simbolico. Le differenze culturali e politiche hanno portato scontri storici tra le Nazioni e le ultime conseguenze si sono verificate anche nel calcio. Dopo cori considerati irrispettosi, la squadra kosovara ha deciso di abbandonare il campo. scatenando altre reazioni. Anche il comportamento dei tifosi è stato dai due volti: una parte ha manifestato sostegno, l’altra ha protestato.

Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the fans chanted Serbia’s name. Ge interrupted!!!

Credit:@Emishor pic.twitter.com/WTrNXPlGjb

— Footy (@footbalwrld) November 15, 2024