La Nebulosa M78, uno splendore di polveri e stelle nella Costellazione di Orione | FOTO

Il cielo notturno cela meraviglie che continuano a stupire astronomi e appassionati di tutto il mondo. Tra queste, la Nebulosa M78, conosciuta anche come NGC 2068, si distingue per la sua luminosità e per essere una delle nebulose a riflessione più affascinanti e studiate della costellazione di Orione. Grazie alla straordinaria fotografia realizzata da Francesco Ianniello, in alto a corredo dell’articolo, possiamo ammirare i dettagli di questa meraviglia celeste, catturati con maestria e dedizione.

La Nebulosa M78

“M78 o NGC2068 è una nebulosa a riflessione osservabile nella costellazione di Orione, è la più brillante nebulosa diffusa visibile nel cielo, essa fa parte del complesso di Orione una grande nuvola di gas e polveri che comprende numerose nebulose tra cui M42 e M43. All’interno di M78 vi è un’intensa formazione stellare, oggetto di studio di molti centri di ricerca astronomica. Dista da noi circa 1600 anni luce e si estende nello spazio per circa 5 anni luce“, spiega l’autore dello scatto.

Caratteristiche della fotografia

3h e 50min di esposizione totali

Light: 23 da 600s Gain 120 Offset 8 temperatura -10°, Luna illuminata al 48%

+dark e flat

Caratteristiche telescopio

Ottica skywatcher 130 pds f5 (650mm di focale)

Correttore di coma baader Mark III

Montatura equatoriale armonica ZWO AM 3

Camera Zwo Asi 294 MC PRO Color raffreddata

Filtro l’pro

Guide scope 30 /120

Camera guida asi 120 mc

