Neve abbondante sulle Alpi, ecco l’area sciistica di Verbier vista dallo Spazio

Le Alpi si vestono di bianco per inaugurare la stagione sciistica. Dopo l’ondata di freddo artico che ha colpito l’Europa a novembre 2024, molte località sciistiche hanno potuto riaprire le piste grazie alle abbondanti nevicate. Tra queste, la celebre area sciistica di Verbier, in Svizzera, offre un panorama spettacolare con le sue piste coperte di neve fresca, come mostrano le immagini satellitari.

La foto a corredo dell’articolo è stata realizzata da Sentinel-2, un satellite del programma europeo Copernicus. Sentinel-2 è un sistema di osservazione terrestre composto da due satelliti gemelli, progettato per monitorare il nostro pianeta con una risoluzione senza precedenti. Equipaggiato con una telecamera multispettrale, Sentinel-2 è in grado di acquisire immagini ad alta risoluzione che mostrano dettagli sia ambientali che climatici, come lo stato della vegetazione, le inondazioni o, in questo caso, le nevicate.

