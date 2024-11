Neve in arrivo: chiusi i passi Stelvio e Rombo

MeteoWeb

A causa del maltempo annunciato, con neve in arrivo, alcuni importanti passi dell’Alto Adige sono ora chiusi. “Grazie al clima eccezionalmente caldo quest’anno siamo riusciti a tenere aperte le strade dei passi più a lungo del solito. Ora garantiamo la sicurezza in tempo con le chiusure invernali prima dell’inizio dell’inverno“, afferma l’assessore alla Mobilità, Daniel Alfreider. La chiusura invernale entra quindi in vigore da oggi pomeriggio per la strada che porta al secondo valico alpino più alto, il Passo dello Stelvio (SS38), alto 2.758 metri, che collega l’Alto Adige con la Lombardia. Anche la strada statale che porta al Passo del Rombo (SS44), a 2.509 metri di altitudine, da questa mattina non è più percorribile. Ciò significa che il collegamento diretto tra l’Ötztal e la Val Passiria viene interrotto. Non era mai accaduto, soprattutto per il Passo Rombo, che la chiusura scattasse solo dopo la metà novembre.

Domani alle 9.00 inizierà la chiusura invernale per la strada provinciale di Anterselva (SP 44), che porta a Passo di Stalle (a 2.052 metri sul livello del mare) e collega la Valle di Anterselva con Defereggental, nel Tirolo Orientale.

