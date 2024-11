La neve imbianca il Molise, fiocchi a Prato Gentile e Capracotta | FOTO

MeteoWeb

La prima neve della stagione ha imbiancato anche il Molise. Nella serata di ieri, i fiocchi bianchi sono comparsi oltre i 1300 metri, ricoprendo con una leggera coltre innevata la località sciistica di Prato Gentile. A Capracotta, il Comune più elevato della regione (1400 metri), la neve ha fatto capolino, sebbene le temperature ancora troppo elevate non permettano accumuli significativi. Nel frattempo, nelle ultime 18 ore, forti piogge hanno colpito gran parte della regione, accompagnate da un netto abbassamento delle temperature anche lungo le coste e nel basso Molise.

Interrotti oggi i collegamenti via mare tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia). A causa dell’ondata di maltempo che interessa la costa molisana da ieri, con piogge battenti e vento forte, la motonave “Santa Lucia” questa mattina non ha effettuato la traversata verso l’arcipelago. La Capitaneria di porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento di nord-est forza 7 e mare molto mosso.

