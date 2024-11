Neve in Abruzzo: anche la Maiella mostra panorami mozzafiato dopo l’irruzione gelida

MeteoWeb

Quando si pensa alle località montane dell’Abruzzo, vengono subito in mente quelle situate ai piedi del Gran Sasso o del Sirente-Velino, come Campo Imperatore, Ovindoli e Campo Felice. Tuttavia, la provincia di Chieti offre due destinazioni meno conosciute, ma altrettanto affascinanti, che durante l’inverno attirano numerosi turisti: Passo Lanciano e Majelletta-Blockhaus.

Questa area, particolarmente colpita dalla recente ondata di gelo, ha visto i suoi paesaggi trasformarsi in scenari fiabeschi grazie alle abbondanti nevicate. Le precipitazioni, alimentate dai freddi venti provenienti dai Balcani, hanno imbiancato non solo i settori interni della provincia dell’Aquila, ma soprattutto le aree affacciate sul mar Adriatico. Il risultato è uno spettacolo straordinario, ben documentato dalle numerose webcam disseminate sul territorio.

Passo Lanciano e Majelletta si trovano su uno dei pochi versanti della Majella, massiccio montuoso che raggiunge i 2798 metri di altitudine, adatto alla pratica dello sci. Questa zona si distingue per le sue caratteristiche uniche, tra cui panorami che spaziano dalle piste innevate fino al mare Adriatico, un elemento raro e suggestivo nel panorama sciistico italiano. La larghezza delle piste, unite a un innevamento generalmente generoso, rende l’area particolarmente apprezzata dagli amanti degli sport invernali.

Il comprensorio sciistico della Majelletta si estende fino a una quota di 2000 metri e offre agli appassionati quattro skilift e un tapis roulant che servono otto piste di diversa difficoltà, divise equamente tra blu e rosse. Sebbene le discese non siano particolarmente lunghe, risultano ben curate e adatte a soddisfare diverse esigenze. Gli impianti partono dal Passo Tettone, a 1650 metri di altitudine, dove si trovano anche due anelli per lo sci di fondo che si snodano su un totale di 5 chilometri.

Per gli amanti dello snowboard, è presente uno snowpark attrezzato presso il rifugio Pomilio, da cui si può ammirare la spettacolare vista sul mare. Il parco è servito da uno skilift dedicato, l’impianto Rifugio, che rimane operativo tutti i giorni. Passo Lanciano e Majelletta si confermano così mete ideali per chi cerca un’esperienza sciistica diversa, immersa in un contesto naturale unico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.