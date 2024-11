Neve sui monti dell’Umbria, imbiancato il borgo di Castelluccio di Norcia

MeteoWeb

Il borgo di Castelluccio di Norcia, situato a quasi 1500 metri di altitudine nel cuore dei Monti Sibillini, si è risvegliato avvolto da un candido manto di neve. Durante la notte, il Monte Vettore e il Pian Grande sono stati interessati da abbondanti nevicate, proseguite anche in mattinata. La neve ha imbiancato anche il Monte Subasio, che sovrasta le vallate di Assisi e Foligno, oltre a ricoprire le cime più alte della dorsale appenninica. Le precipitazioni nevose sono previste in attenuazione a partire dal pomeriggio di oggi.

