Neve Piemonte: fiocchi a Torino e accumuli record sulle Alpi

La perturbazione dalle caratteristiche tipicamente invernali è attesa in Piemonte per il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 21 novembre, portando nevicate significative soprattutto nelle aree montane e collinari. Le previsioni indicano accumuli importanti, con valori compresi tra 20 e 40 centimetri sopra i 1500 metri, concentrati principalmente nelle alte valli del Pinerolese, Monviso, alta val Grande di Lanzo, valli Orco, Soana, Sesia, Formazza e Ossola. In alcune località di queste zone montane si potrebbero raggiungere picchi di 50 centimetri.

A quote più basse, tra i 500 e i 600 metri, sono attesi accumuli variabili tra 10 e 15 centimetri nelle aree della medio-alta val Susa, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Verbano-Cusio-Ossola, con punte fino a 20 centimetri nelle vicinanze di Domodossola. Nella città di Biella si prevedono accumuli più contenuti, attorno ai 5-10 centimetri. Nelle aree di pianura sotto i 400 metri, le nevicate saranno più sporadiche e gli accumuli dipenderanno dall’intensità e dal passaggio dei rovesci. Verso il tardo pomeriggio e la sera, si prevede una leggera spolverata a ovest e a nord di Torino, con la possibilità di accumuli compresi tra i 3 e i 5 centimetri nelle aree pedemontane di Lanzo e nelle pianure del medio-alto Canavese. A Novara città potrebbe verificarsi una fase temporanea di pioggia mista a neve o neve umida.

Per Torino, le proiezioni indicano una breve possibilità di neve umida tra il tardo pomeriggio e la sera, ma con basse probabilità di accumulo al suolo. Tuttavia, le aree collinari sopra i 300-350 metri e la periferia settentrionale del capoluogo potrebbero vedere una lieve imbiancata. Con il calare della notte, i fenomeni sono destinati a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio a un forte abbassamento delle temperature. L’alba di venerdì porterà condizioni di gelo diffuse anche a bassa quota, mentre sui crinali montani si attendono venti nord-occidentali intensi, con raffiche tempestose nelle aree più esposte.

