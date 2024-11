Neve sempre più forte in Piemonte e Valle d’Aosta: imbiancate Biella e Domodossola, fiocchi anche a Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si intensificano le nevicate in atto in Piemonte e Valle d’Aosta grazie all’avanzata della perturbazione ufficialmente denominata “Tempesta Caetano”, che porterà, oltre alla neve a bassa quota al Nord, anche un deciso calo delle temperature. Nel frattempo, la quota neve è sempre più bassa in Piemonte, tanto che è in atto una bella nevicata anche a Domodossola, sotto i 300 metri di quota, nel VCO. Anche Biella si ritrova imbiancata dalla prima nevicata della stagione: si tratta dell’evento nevoso più precoce degli ultimi decenni per questa città e per queste zone dell’alto Piemonte. Fiocchi di neve si registrano anche sulle colline tra Torino e Chivasso; anche sul capoluogo sta iniziando a nevicare proprio in questi minuti.

In Val Sesia e in Ossola, la nevicata ha già depositato accumuli superiori a 15cm oltre i 600 metri.

Un’eccezionale nevicata è in atto a Champorcher, in Valle d’Aosta, proprio al confine con il Piemonte.

Immagini e video dal gruppo Telegram “Meteo in Piemonte” e dalla pagina Facebook “Centro Meteo Piemonte CMP”.

