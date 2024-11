Notte gelida in Alto Adige, arriva la neve

MeteoWeb

Una notte senza nuvole ha fatto abbassare notevolmente le temperature in Alto Adige. Questa mattina, Pennes e Monguelfo hanno registrato -12°C, mentre Sesto Pusteria ha toccato -11°C. A Bolzano la temperatura minima è stata di -3°C. Durante la mattinata è atteso l’arrivo di una perturbazione, con deboli nevicate che inizieranno nel pomeriggio in Val Venosta. In serata, la neve si estenderà su gran parte dell’Alto Adige, e alcuni fiocchi potrebbero cadere anche nella valle dell’Adige e in Bassa Atesina.

Nella notte le stazioni di rilevamento poste a oltre 3.300 metri dell’anticima di Cima Libera (Val Ridanna) e Cima Beltovo (Solda), hanno fatto segnare -21°C. Il luogo abitato più freddo è Grub in Vallelunga a 1.842 metri con -14°C. Sulle strade di montagna il fondo stradale è parzialmente innevato e il transito è consentito solo con l’attrezzatura invernale. Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Stalle.

