Nucleare in Italia: tutte le perplessità del sindaco Giuseppe Sala

MeteoWeb

“In merito al dibattito sulla reintroduzione del nucleare in Italia, ritengo utili due considerazioni per evitare che un tema così importante possa correre il rischio di essere utilizzato a fini propagandistici. La prima, risaputa, è che l’entrata in esercizio di una centrale nucleare richiederà non meno di 10 anni e che le tecnologie non sono stabili. La seconda è il dovere di essere chiari con cittadini e imprese sul fatto che il nucleare potrebbe contribuire in modo significativo all’innalzamento dell’autonomia energetica del Paese, ma non ridurrebbe il costo di produzione dell’energia” . Lo afferma il sindaco di Milano Beppe Sala in un intervento sul Corriere della Sera.

“Questo – scrive – stando alle prove delle centrali nucleari entrate in funzione in Europa negli ultimi due anni e agli studi presentati recentemente da Ansaldo Nucleare ed Edison, che stimano il costo di energia prodotta dai nuovi piccoli reattori (SSR), tra i 90 ei 110 € MW/h; pressappoco l’attuale costo dell’energia in Italia. Quindi, diciamo la verità, il nuovo nucleare è ancora ampiamente nella fase della sperimentazione, ben venga che la scienza vada avanti con il suo lavoro, ma – aggiunge – qui non si parla di scienza quanto di bollette e una decisione di accelerazione sulle rinnovabili, già ampiamente disponibile, sarebbe a mio avviso la mossa giusta per garantire alle famiglie e alle imprese di ridurre la loro spesa per l’energia. E lo affermo, come ho cercato di dimostrare, non in base a una presa di posizione ideologica ma attraverso l’analisi tecnica della materia che certamente non può sostituire il ruolo della politica, ma che dalla politica non può essere ignorata”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.