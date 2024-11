Nuova epidemia di Escherichia coli negli USA: 39 casi e un decesso

MeteoWeb

I CDC, Centers for Disease Control and Prevention statunitensi segnalano una “nuova epidemia di Escherichia coli” che si ritiene “legata alle carote biologiche” di un’azienda che ha avviato il richiamo dei prodotti. Il bilancio del focolaio di Escherichia coli è di 39 persone infettate in 18 Stati USA, 15 ricoverati e un decesso. L’agenzia ha pubblicato un avviso di sicurezza alimentare riguardante l’epidemia collegata alle carote bio, da seguito di colloqui con le persone malate e i risultati delle indagini successive, che hanno mostrato un nesso con queste le carotine bio intere e baby vendute dall’azienda Grimmway Farms. A seguito dell’alert, sono state richiamate diverse marche e dimensioni del prodotto confezionato. I lotti interessati non sono più in vendita nei negozi, “ma potrebbero ancora essere nelle case delle persone“, avvertono i CDC. L’invito è dunque a controllare ed eventualmente buttare via i prodotti incriminati, e a non mangiarli. In caso di sintomi gravi che potrebbero essere collegati a un’infezione da E. coli, l’agenzia invita a cercare assistenza sanitaria, informando il medico cosa è stato consumato.

