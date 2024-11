Nuova tecnologia e strategie per il trattamento dell’obesità a Singapore

MeteoWeb

Il National Heart Centre Singapore (NHCS) ha inaugurato il Centre for Advanced Metabolic Imaging (Cami), un centro innovativo per la valutazione dell’obesità e dei disturbi metabolici, con particolare attenzione alla popolazione asiatica. Utilizzando la tecnologia dell’iperpolarizzazione, che aumenta la rilevabilità delle biomolecole, il centro permette di monitorare in tempo reale il metabolismo del glucosio, la distribuzione del grasso e i percorsi metabolici. Il Prof. Calvin Chin, consulente senior presso l’NHCS, ha sottolineato che questo approccio supera le limitazioni degli strumenti tradizionali, come l’Indice di Massa Corporea (BMI), che non sono adatti per gli asiatici, che tendono ad accumulare grasso addominale, un rischio per malattie come diabete e obesità. La tecnologia del Cami consente di tracciare la scomposizione delle biomolecole nel corpo grazie a una scansione MRI rapida, offrendo una comprensione più precisa del metabolismo. Il centro, unico nel Sud/Est asiatico, si concentrerà inizialmente sulla popolazione di Singapore, ma mira a estendere i suoi studi alla regione per sviluppare trattamenti mirati per migliorare la gestione delle malattie metaboliche e ridurre i rischi cardiaci.

