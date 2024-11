Nuove scoperte sui benefici della carne nella prevenzione dei tumori intestinali

MeteoWeb

Una ricerca del RIKEN Center for Integrative Medical Sciences in Giappone, pubblicata su Frontiers in Immunology, rivela che alcuni antigeni alimentari presenti in carne, latte e uova possono proteggere dall’insorgenza di tumori intestinali. Gli antigeni come l’albumina sierica bovina e l’ovoalbumina, contenuti rispettivamente in carne, latte e albume d’uovo, sembrano attivare le cellule immunitarie dell’intestino tenue, promuovendo la risposta immunitaria e sopprimendo la tumorigenesi. In uno studio sui topi, quelli nutriti con antigeni hanno sviluppato meno tumori intestinali rispetto a quelli privati di questi componenti, suggerendo un legame diretto tra consumo di proteine animali e prevenzione dei tumori.

Secondo Elisabetta Bernardi, nutrizionista e biologa dell’Università di Bari, questa scoperta potrebbe modificare la percezione del consumo di carne e proteine animali, spesso ritenute dannose. La ricerca suggerisce inoltre che una dieta a basso contenuto di carboidrati, come quella chetogenica e carnivora, abbia effetti benefici su diverse patologie, incluse le malattie infiammatorie intestinali.

Questi risultati, pur necessitando ulteriori studi, potrebbero influenzare le raccomandazioni nutrizionali per la prevenzione delle malattie intestinali e la protezione del sistema immunitario.

