Nuovo allarme nelle Filippine, in arrivo il 6° ciclone in un mese

MeteoWeb

Le Filippine sono in stato d’allerta per l’arrivo del tifone Man-yi, il 6° ciclone a colpire l’arcipelago in meno di un mese, secondo la NASA. Man-yi, conosciuto localmente come Pepito, si trova a circa 620 km dalla costa filippina e si sta rapidamente intensificando, con venti sostenuti che raggiungono i 130 km/h, secondo l’Agenzia meteorologica filippina (PAGASA). Si prevede che la tempesta diventerà un super tifone prima di colpire l’isola settentrionale di Luzon nel weekend, costringendo ad evacuazioni preventive e causando preoccupazioni per nuovi danni.

Il Paese, solitamente colpito da circa 20 cicloni all’anno, ha registrato una serie eccezionale di tempeste nelle ultime settimane, che hanno provocato oltre 160 vittime e migliaia di evacuati. Secondo l’Earth Observatory della NASA, 3 tempeste hanno recentemente interessato contemporaneamente il Pacifico – Yinxing, Toraji, Usagi e Man-yi – una situazione senza precedenti per novembre dal 1951, come confermato dalla Japan Meteorological Agency. A queste si aggiungono i cicloni Trami e Kong-rey di ottobre, che hanno devastato il Nord del Paese.

Le autorità filippine e gli enti di soccorso sono in massima allerta per gestire l’impatto delle nuove tempeste, mentre la NASA e altre agenzie monitorano l’insolita intensità della stagione dei tifoni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.