Nuvole o neve, lo svela il satellite Sentinel-2 | FOTO

Le immagini a corredo dell’articolo, acquisite da Copernicus Sentinel-2, evidenziano come la missione possa aiutare a distinguere tra nuvole e neve. Ciascun satellite Copernicus Sentinel-2 è dotato di un sistema di acquisizione di immagini multispettrali ad alta risoluzione progettato per fornire immagini ottiche in 13 bande spettrali, dal visibile alla regione dell’infrarosso a onde corte dello spettro elettromagnetico. Le immagini, di agosto 2024, mostrano la stessa area sopra le Alpi australiane nel Sud/Est dell’Australia, ma sono state prodotte utilizzando i diversi canali spettrali dello strumento.

A sinistra, l’immagine a colori reali mostra l’area come la vedrebbe l’occhio umano. Come possiamo notare, la zona è coperta di nuvole. Le lunghe linee rette sono scie di condensazione degli aerei, molto probabilmente in viaggio lungo la trafficata rotta tra Canberra e Melbourne.

L’immagine presenta una serie di aree innevate e coperte da nuvole, ma come distinguerle? Entrambe appaiono di colore bianco, poiché ambedue riflettono la luce visibile. È proprio per soddisfare questa esigenza che le diverse combinazioni di bande possono aiutare.

L’immagine in falsi colori, a destra, include le bande dell’infrarosso a onde corte, che evidenziano neve e nuvole in modo diverso. La neve e il ghiaccio appaiono di colore blu elettrico, e il vapore acqueo, nuvole, sono visibili in bianco.

Confrontando le immagini, è ora facile identificare in blu, sulla destra, la neve, e, verso il centro dell’immagine le nuvole più spesse, in bianco. Gli strati più sottili di nuvole e le scie di condensazione, invece, sono appena visibili.

Il compito di separare le nuvole dalla neve è anche un problema critico di classificazione quando si utilizza l’Intelligenza Artificiale (AI) per elaborare le immagini satellitari – un ambito in rapida crescita. Analizzando le immagini multispettrali, i più recenti algoritmi di Intelligenza Artificiale stanno imparando a distinguere tra questi due elementi.

Le missioni satellitari come Copernicus Sentinel-2, in grado di fornire osservazioni in più bande spettrali, sono fondamentali per questo scopo, offrendo una quantità di informazioni con diverse vedute del nostro pianeta.

