Obesità e menù con calorie: la strategia inglese non convince

L’implementazione di etichette caloriche obbligatorie nei punti vendita alimentari fuori casa in Inghilterra non sembra aver prodotto significativi cambiamenti nelle abitudini di consumo calorico dei cittadini. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour, che analizza il comportamento di oltre 6.000 individui attraverso dati auto-segnalati raccolti prima e dopo l’entrata in vigore della normativa.

Un problema di salute pubblica: obesità e alimentazione fuori casa

L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello globale. In particolare, il consumo di cibi ad alta densità calorica nei punti vendita alimentari fuori casa, come caffè, ristoranti e fast food, è considerato un importante fattore di rischio. Per far fronte a questa sfida, il governo britannico ha introdotto nell’aprile 2022 una normativa che obbliga tutti i punti vendita alimentari con oltre 250 dipendenti a includere l’indicazione delle calorie sui propri menù. L’Inghilterra si è così allineata ad altri paesi, come gli Stati Uniti e il Canada, dove politiche simili sono già in atto da anni.

L’obiettivo dichiarato della normativa è stato chiaro: sensibilizzare i consumatori sulla densità calorica degli alimenti e, potenzialmente, incoraggiare scelte più sane. Tuttavia, lo studio condotto da Megan Polden e colleghi suggerisce che questa strategia, seppur ben intenzionata, potrebbe non aver ottenuto i risultati sperati.

La metodologia dello studio: due fasi di analisi

Per analizzare l’impatto delle etichette caloriche, i ricercatori hanno realizzato due sondaggi distinti in periodi diversi, coinvolgendo oltre 6.000 partecipanti. Nella prima fase, da agosto a dicembre 2021, un campione di 3.308 individui è stato intervistato riguardo agli acquisti e ai consumi alimentari effettuati in 330 punti vendita, tra cui pub, ristoranti, caffè, fast food e locali di intrattenimento. Nella seconda fase, condotta da agosto a dicembre 2022, un nuovo gruppo di 3.270 partecipanti ha riportato i dati relativi agli acquisti effettuati in 325 degli stessi locali.

L’obiettivo del confronto era determinare se l’introduzione delle etichette avesse influenzato il numero di calorie acquistate e consumate. Inoltre, i ricercatori hanno analizzato eventuali variazioni nella percezione del contenuto calorico dei pasti e nella probabilità che i consumatori notassero e utilizzassero l’informazione calorica.

I risultati: più consapevolezza, ma nessun cambiamento significativo

Dallo studio emerge che, dopo l’implementazione della normativa, i consumatori hanno dimostrato una maggiore consapevolezza rispetto al contenuto calorico dei pasti. In particolare, è stato osservato un calo della tendenza a sottovalutare il contenuto energetico degli alimenti consumati. Inoltre, un numero crescente di partecipanti ha dichiarato di notare e utilizzare l’etichettatura calorica come guida per le proprie scelte alimentari.

Nonostante ciò, i dati non evidenziano cambiamenti significativi nel numero di calorie acquistate o consumate. Questo risultato si è rivelato uniforme tra i diversi gruppi demografici, inclusi età, genere, etnia e livello di istruzione, suggerendo che l’effetto della normativa potrebbe essere limitato da fattori non affrontati direttamente dalle etichette caloriche.

Limiti dello studio e necessità di ulteriori ricerche

Gli autori sottolineano che i risultati dello studio si basano su dati auto-segnalati, una metodologia che potrebbe introdurre bias nei risultati. Inoltre, i sondaggi sono stati condotti in un contesto temporale particolare: subito dopo la rimozione delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19 in Inghilterra. Questo fattore potrebbe aver influenzato il comportamento dei consumatori e, di conseguenza, i risultati dello studio.

Tra le altre possibili limitazioni, gli esperti segnalano che il semplice inserimento delle informazioni caloriche potrebbe non essere sufficiente a indurre cambiamenti comportamentali significativi. Il comportamento alimentare è complesso e influenzato da una moltitudine di variabili, tra cui il contesto sociale, le preferenze personali, i prezzi e la disponibilità di opzioni salutari.

Gli autori concludono che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere pienamente l’impatto delle etichette caloriche sul comportamento dei consumatori e per valutare se strategie aggiuntive, come campagne di educazione alimentare o incentivi per scelte salutari, possano rafforzare l’efficacia di questa politica.

Una riflessione sul futuro delle politiche alimentari

L’introduzione delle etichette caloriche obbligatorie in Inghilterra rappresenta un passo importante nella lotta contro l’obesità, ma i risultati di questo studio suggeriscono che non si tratta di una soluzione definitiva. La complessità del comportamento alimentare umano richiede un approccio olistico, che tenga conto dei molteplici fattori che influenzano le scelte dei consumatori.

Se da un lato è incoraggiante osservare una maggiore consapevolezza calorica tra i cittadini, dall’altro è evidente che servono strategie più incisive per tradurre questa consapevolezza in cambiamenti concreti nelle abitudini alimentari. Questo studio rappresenta un’importante base di partenza per future politiche alimentari e offre spunti preziosi per migliorare l’efficacia delle iniziative di salute pubblica nel lungo termine.

