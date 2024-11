Oceani più caldi nel passato: riscritta la storia del clima con un errore da 0,26°C

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature apre una nuova prospettiva sulla comprensione delle temperature globali, suggerendo che gli oceani all’inizio del XX secolo erano più caldi di quanto ritenuto finora. Questo risultato potrebbe avere implicazioni significative per la nostra conoscenza dei modelli climatici storici e per le previsioni future legate al cambiamento climatico.

La metodologia tradizionale e i suoi limiti

Le stime delle temperature globali si basano solitamente su una combinazione di dati provenienti dalla temperatura dell’aria superficiale terrestre e da quella della superficie oceanica. Tuttavia, tale approccio non è privo di problemi, soprattutto per i dati raccolti nella prima metà del XX secolo. Gli strumenti e i metodi di misurazione utilizzati all’epoca erano meno accurati rispetto agli standard attuali, portando a potenziali discrepanze nei dati. Questo è un aspetto cruciale, poiché le discrepanze nei dati storici possono alterare la nostra comprensione del riscaldamento globale.

Il team guidato da Sebastian Sippel ha sviluppato un nuovo metodo per affrontare questa problematica: una ricostruzione delle temperature globali che utilizza separatamente i dati della temperatura dell’aria superficiale e quelli della superficie oceanica. Questo approccio consente di identificare eventuali differenze e pregiudizi nei dati raccolti con i metodi tradizionali.

Una discrepanza significativa nel periodo 1900-1930

I risultati del nuovo studio mostrano che, per la maggior parte degli anni, i dati sulla temperatura dell’aria e della superficie oceanica portano a stime simili del cambiamento globale delle temperature. Tuttavia, un’eccezione significativa emerge nel periodo compreso tra il 1900 e il 1930. In questo intervallo di tempo, le stime basate sui dati oceanici risultano essere in media 0,26°C più fredde rispetto ai valori derivati dai dati terrestri. Questa discrepanza, secondo gli autori, non trova riscontro in altre linee di prova e solleva interrogativi sulla qualità dei dati oceanici storici.

Il ruolo dei secchi e dei metodi di raccolta dati

Secondo i ricercatori, la discrepanza individuata è attribuibile a un “pregiudizio non corretto” nei dati sulla temperatura della superficie del mare raccolti nei primi decenni del XX secolo. All’epoca, i campioni d’acqua venivano prelevati utilizzando secchi, un metodo che tendeva a sottostimare le temperature a causa dell’evaporazione durante la raccolta e la misurazione.

Nel corso del secolo, con l’introduzione di tecnologie più avanzate, come i termometri a bordo delle navi e i successivi sensori subacquei, il consenso tra le stime di temperatura basate su dati terrestri e oceanici è gradualmente migliorato. Questo pregiudizio irrisolto, dovuto al metodo di raccolta dei dati, abbia contribuito alla mancanza di accordo tra le fonti di dati per il periodo 1900-1930, spiegano gli autori.

Implicazioni per la comprensione del riscaldamento globale

Correggere il pregiudizio nei dati storici potrebbe portare a una revisione della tendenza al riscaldamento globale osservata agli inizi del XX secolo, rendendola più modesta rispetto alle stime attuali. Tuttavia, gli autori sottolineano che questa correzione non influenzerebbe le stime complessive del riscaldamento globale a partire dalla metà del XIX secolo, poiché i dati più recenti sono già basati su tecniche di misurazione più affidabili.

I risultati dello studio offrono un migliore accordo tra le temperature osservate e quelle simulate dai modelli climatici, evidenziando l’importanza di rivedere e correggere i dati storici per comprendere meglio l’evoluzione del clima globale. Questo approccio potrebbe contribuire a rendere le proiezioni future più accurate e a migliorare le strategie per affrontare il cambiamento climatico.

Una lezione dal passato per il futuro

La ricerca condotta da Sippel e colleghi non solo rivede la storia delle temperature oceaniche, ma fornisce anche un monito sulla necessità di interpretare i dati climatici con cautela. Mentre il cambiamento climatico rimane una delle sfide più pressanti del nostro tempo, questo studio sottolinea l’importanza della precisione scientifica e della revisione critica dei dati storici.

Come affermano gli autori, un’analisi più accurata del passato è fondamentale per capire il presente e prevedere il futuro. Nel contesto di una crisi climatica in evoluzione, ogni dettaglio conta per costruire un quadro completo e affidabile del riscaldamento globale.

