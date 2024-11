Oggi New Shepard spicca il volo, Blue Origin lancia 6 turisti spaziali verso l’ultima frontiera

MeteoWeb

Oggi Blue Origin, l’azienda spaziale fondata da Jeff Bezos, darà il via alla sua 9ª missione dedicata al turismo spaziale, nota come NS-28. Il lancio avverrà dalla base spaziale dell’azienda in Texas occidentale, con una finestra di lancio che si apre alle 10:30 EST (16:30 ora italiana).

Questa missione segna il 28° lancio complessivo del sistema New Shepard di Blue Origin. Il volo durerà poco più di 10 minuti, un tempo breve ma sufficiente per regalare ai passeggeri un’esperienza unica: alcuni minuti di assenza di peso e una vista spettacolare della Terra dal confine dello Spazio, incorniciata dall’oscurità del cosmo.

Tra i 6 membri dell’equipaggio spicca Emily Calandrelli, ingegnere con una formazione al MIT, divulgatrice scientifica, e conduttrice di programmi educativi come Emily’s Wonder Lab su Netflix e Emily’s Science Lab su YouTube. Calandrelli volerà in qualità di ambasciatrice del programma Citizen Astronaut Program (CAP) promosso dall’organizzazione no-profit Space for Humanity.

Accanto a Calandrelli vi saranno Marc e Sharon Hagle, una coppia di coniugi e clienti abituali di Blue Origin, che hanno già partecipato alla missione NS-20 nel marzo 2022. A completare l’equipaggio ci sono James (J.D.) Russell, Henry (Hank) Wolfond, e Austin Litteral, che ha vinto il suo posto a bordo grazie a un concorso sponsorizzato da un’azienda.

Il sistema New Shepard, progettato per voli suborbitali, è composto da un razzo riutilizzabile e una capsula pressurizzata che, al termine della missione, effettuerà un atterraggio morbido grazie all’uso di paracaduti. Con ogni lancio, Blue Origin mira a rendere i viaggi nello Spazio sempre più accessibili, portando il turismo spaziale da sogno lontano a realtà concreta.

Un passo verso un futuro spaziale inclusivo

La partecipazione di Emily Calandrelli come ambasciatrice del programma CAP rappresenta un impegno significativo verso una maggiore democratizzazione dello Spazio. Space for Humanity si pone l’obiettivo di permettere a persone di diversa estrazione sociale di vivere l’esperienza dello Spazio, per ispirare una nuova generazione di leader e innovatori.

