Ognissanti: 16 milioni di italiani fuori casa tra gite e vacanze

MeteoWeb

Sono 16 milioni gli italiani che trascorreranno il 1° novembre fuori casa, tra chi farà una gita in giornata e chi ne approfitterà per una breve vacanza. Ad affermarlo è un’indagine della Coldiretti per il ponte di Ognissanti che secondo le previsioni sarà caratterizzato da bel tempo e temperature sopra la media stagionale. Uno scenario ideale per chi ha pensato di cogliere l’occasione per concedersi un break da lavoro e impegni, in quello che sarà l’unico week end lungo d’autunno.

Nove milioni di italiani approfittano, infatti, del ponte per fare una breve vacanza, dormendo almeno una notte fuori casa, con città d’arte, montagna, campagna e parchi tra le mete principali – spiega Coldiretti -, mentre altri sette milioni si accontenteranno di una gita fuori porta in giornata. La maggioranza dei cittadini resterà però a casa, tra chi ne approfitterà per riposare e chi invece dovrà essere comunque al lavoro, soprattutto nel settore dei servizi.

Oltre mezzo milione tra italiani e stranieri trascorrerà il ponte in agriturismo, per un weekend all’insegna del verde e dell’enogastronomia, secondo le previsioni di Coldiretti/Terranostra Campagna Amica. Circa l’85% dei 200mila ospiti attesi per il pernottamento saranno italiani, con una durata media di due notti, anche se si conferma la presenza di uno zoccolo duro di stranieri, con tedeschi, francesi e olandesi in testa alle nazionalità più rappresentate.

L’autunno è peraltro il momento migliore per assistere alle tradizionali attività agricole, grazie anche alle innovazioni introdotte da un turismo esperienziale che spazia dal vino all’olio, dalla birra ai formaggi.

Quasi un terzo della spesa generale andrà per il cibo conclude Coldiretti – tra pasti e souvenir, che si conferma come la prima voce del budget delle vacanze, anche grazie alle tante sagre organizzate sul territorio nazionale che vedono protagoniste le produzioni autunnali, dalle zucche ai tartufi, dai funghi fino alle castagne.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.