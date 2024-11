Olio nuovo e biologico protagonisti nei mercati contadini: degustazioni, showcooking e tradizione Made in Italy

MeteoWeb

Festa dell’extravergine e del biologico nel week end nei mercati di Campagna Amica, con appuntamenti in tutta Italia alla scoperta di due eccellenze del Made in Italy a tavola che vedono il nostro Paese leader della qualità in Europa e nel mondo. L’appuntamento è per sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre a partire dal Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo in via San Teodoro 74, a Roma dalle ore 9,30, che ospiterà Evootrends, l’evento organizzato da Fiera Roma e Unaprol, in collaborazione con Fondazione Evooschool e Coldiretti Lazio, con il supporto di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma.

La manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva e a tutti gli attori della sua filiera è un’occasione preziosa per incontrare i migliori produttori di olio extravergine d’oliva, assaggiare e acquistare prodotti d’eccellenza. Ma sarà possibile assaggiare l’olio nuovo nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia.

Sempre nel week end al mercato di Roma ma anche in quelli di Milano (Porta Romana), Ancona (via Martiri della Resistenza 17), Verona (Galleria Filippini), Palermo (via Laurana) e Cosenza (Piazza Giacomo Matteotti) spazio poi alla giornata del biologico nei mercati di campagna amica. Un evento per conoscere le aziende biologiche in vendita diretta realizzato da Coldiretti BIO in collaborazione con Campagna amica nell’ambito del progetto di promozione finanziato dal ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nelle diverse città verranno realizzati showcooking con prodotti biologici del territorio, degustazioni guidate (ortofrutta, olio nuovo, vino e formaggio da agricoltura biologica), laboratori per bambini, agriBIOaperitivi e dimostrazioni di orti didattici dell’agricoltura biologica.

Sarà inoltre possibile approfondire le analisi dei dati sul biologico in vendita diretta grazie alla presentazione dell’indagine Ismea sul biologico nei mercati contadini.

