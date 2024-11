Oltre il 70% delle api selvatiche a rischio per l’uso dei pesticidi

MeteoWeb

Più del 70% delle specie di api selvatiche, che svolgono un ruolo cruciale nell’impollinazione delle colture alimentari, sono minacciate da un rischio elevato dovuto all’uso dei pesticidi. A rivelarlo è uno studio condotto dall’Università di Ottawa e recentemente pubblicato sulla rivista Science. La ricerca mette in luce come le attuali valutazioni sui rischi dei pesticidi, che si basano prevalentemente sull’analisi delle api mellifere (Apis mellifera) come soggetti di prova, non considerino le vulnerabilità specifiche delle api selvatiche che nidificano nel terreno.

Il team di ricerca ha individuato tre problematiche principali. In primo luogo, le regine dei bombi (Bombus impatiens) potrebbero essere attratte da terreni contaminati dai pesticidi, esponendosi a rischi durante i periodi più critici dello svernamento. Inoltre, l’esposizione a determinati pesticidi nel terreno, in particolare al cyantraniliprole, sembra ridurre la sopravvivenza e il successo riproduttivo delle regine dei bombi, con possibili gravi conseguenze sulle generazioni future. Infine, per le api della zucca (Xenoglossa pruinosa), l’esposizione a combinazioni di insetticidi e fungicidi altera il comportamento e riduce la produzione di prole, segnalando un possibile declino della popolazione.

Sabrina Rondeau, autrice dello studio e ricercatrice post-dottorato Nserc presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Ottawa, ha commentato: “Abbiamo scoperto che le regine di bombi più grandi, solitamente più propense a sopravvivere all’inverno e a stabilire colonie di successo, erano paradossalmente più vulnerabili all’esposizione ai pesticidi“. E ha aggiunto: “Il nostro lavoro dimostra che la protezione degli impollinatori selvatici richiede un ripensamento fondamentale del modo in cui valutiamo la sicurezza dei pesticidi. È fondamentale per salvaguardare sia i nostri sistemi alimentari che la biodiversità“.

Lo studio sottolinea dunque la necessità di riforme radicali nella legislazione sui pesticidi, per garantire la protezione di tutte le specie di impollinatori, in particolare quelle che nidificano nei terreni agricoli.

