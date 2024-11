L’ondata di gelo del 29 novembre 1978: un evento meteorologico indimenticabile

MeteoWeb

Tra il 28 e il 29 novembre 1978, l’Italia centrale fu travolta da un’ondata di gelo straordinaria che colpì in particolare le zone appenniniche, segnando un evento meteorologico rimasto impresso nella memoria collettiva. Una combinazione di fattori eccezionali diede vita a quella che venne definita la “Bufera Perfetta“. Le nevicate furono particolarmente intense, con accumuli straordinari in molte località. A Corniolo, situata a 589 metri di altitudine sull’Appennino romagnolo, si registrarono ben 150 cm di neve, mentre a Badia Prataglia, a 843 metri nel Casentino, si toccarono i 137 cm.

Oltre alla neve abbondante, il vento impetuoso rese la situazione ancora più critica. Le raffiche furono talmente forti e assordanti da rendere impossibile stare all’aperto, amplificando i disagi per le comunità locali. Come se non bastasse, le temperature crollarono drasticamente nei giorni successivi, con minime che in alcune zone appenniniche raggiunsero i -20°C, trasformando l’intera regione in una distesa ghiacciata.

L’impatto di questa bufera sulla vita quotidiana fu enorme. Blackout diffusi lasciarono intere comunità senza elettricità, costringendo le famiglie a trovare soluzioni alternative per riscaldarsi e illuminare le abitazioni. La neve, che in molti punti raggiungeva l’altezza dell’ombelico, isolò paesi e abitazioni, obbligando le persone a percorrere chilometri a piedi per rientrare nelle loro case. La morsa del gelo non si attenuò con il passare dei giorni: il mese di dicembre si caratterizzò per un freddo intenso e costante, sostenuto da un regime di alta pressione che trasformò le regioni centrali in una sorta di enorme congelatore naturale.

Le conseguenze di questo evento straordinario si fecero sentire anche negli anni successivi. Molti comuni decisero di potenziare le operazioni di pulizia delle strade, investendo nell’acquisto di nuovi mezzi spalaneve. Parallelamente, si diffuse l’utilizzo degli pneumatici termici, che dimostrarono la loro efficacia su strade innevate e ghiacciate. L’esperienza del 1978 lasciò un segno così profondo che l’inverno successivo fu vissuto con apprensione, temendo il ripetersi di una calamità simile.

Quell’ondata di gelo non rappresentò solo un evento meteorologico eccezionale, ma divenne parte della memoria storica delle comunità colpite, simbolo di resistenza e adattamento di fronte alla potenza imprevedibile della natura.

