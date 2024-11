Onu: “Azione urgente per mantenere vivo l’obiettivo di 1,5°C”

MeteoWeb

“La crisi climatica richiede un’azione urgente e decisa. È necessario rispettare gli impegni finanziari, aumentare i finanziamenti basati sulle sovvenzioni e mantenere vivo l’obiettivo di 1,5°C“. Con queste parole, il presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Philémon Yang, ha aperto la conferenza COP29 a Baku, esprimendo la necessità di interventi tempestivi per affrontare la crisi ambientale globale.

Il politico camerunese ha sottolineato che “lo dobbiamo alle popolazioni più vulnerabili del mondo e alle generazioni future”, ribadendo l’importanza di azioni concrete per limitare l’impatto del riscaldamento globale. Yang ha poi concluso il suo intervento con un appello all’urgenza: “Cogliamo l’attimo“, invitando i leader mondiali a non perdere questa occasione storica per un cambiamento radicale.

La dichiarazione arriva in un momento cruciale, mentre i delegati di tutto il mondo si sono riuniti per discutere soluzioni concrete e strategie per ridurre le emissioni di gas serra, nella speranza di raggiungere l’obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi di contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli pre-industriali.

L’Assemblea delle Nazioni Unite ha ribadito l’importanza di mobilitare risorse economiche sufficienti per le nazioni più colpite dai cambiamenti climatici, affinché possano adattarsi agli effetti devastanti e intraprendere percorsi sostenibili verso il futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.