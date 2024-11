Operaio colpito da scarica elettrica durante il lavoro, condizioni gravi

MeteoWeb

Un operaio di 52 anni è stato vittima di una scarica elettrica mentre stava lavorando per una ditta esterna in un’azienda della zona industriale di Siziano, in provincia di Pavia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 9 novembre 2024, quando l’uomo, durante la sua attività, ha urtato un cavo elettrico sospeso sopra di lui. Il contatto con il cavo ha provocato una folgorazione che ha causato anche gravi ustioni.

Immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e agli ispettori di Ats Pavia. Il 52enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Sebbene le sue condizioni siano gravi, sembra che l’uomo non sia in pericolo di vita.

Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, mentre sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

