Ottobre “estivo” in Canada: temperature record ad Halloween

Un finale di ottobre più caldo del previsto ha sorpreso i residenti del Canada centrale, con temperature che hanno raggiunto livelli record in diverse comunità dell’Ontario meridionale e del Québec meridionale. In alcune zone, le temperature massime registrate a fine ottobre sono state più simili a quelle di un’estate inoltrata, ben lontane dal clima tipico di inizio novembre.

Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre sono stati superati numerosi record di temperatura giornalieri, con giornate insolitamente calde per il periodo autunnale. Halloween, in particolare, ha offerto a bambini e adulti l’opportunità inusuale di festeggiare senza dover aggiungere ingombranti indumenti invernali ai loro costumi.

Record in Québec

Le città del Québec hanno registrato uno degli Halloween più caldi di sempre. Montreal, Gatineau, Sherbrooke e Quebec City hanno tutte registrato temperature record, segnando il 31 ottobre più caldo nella storia climatica di queste città, secondo quanto riporta The Weather Network. A Montreal, il record precedente per Halloween risaliva al 1956, quando la temperatura massima era stata di +21,7°C; quest’anno, però, il termometro ha raggiunto i +24,4°C, battendo quel record con ampio margine.

Caldo anche in Ontario

Non solo in Québec: anche l’Ontario ha registrato temperature insolitamente alte per la fine di ottobre. Ottawa ha registrato il suo Halloween più caldo con una temperatura di +23,9°C, mentre l’aeroporto di Toronto-Pearson ha eguagliato il suo record giornaliero di +22,8°C. Anche altre città, come Hamilton (+22,6°C) e Windsor (+23,0°C), hanno registrato temperature vicine ai massimi storici per la data del 31 ottobre, sottolinea The Weather Network.

Temperature miti anche di notte

Non è solo durante il giorno che si sono registrate temperature sopra la media: anche le temperature minime notturne sono rimaste insolitamente alte. Diversi centri abitati hanno registrato record di “minime alte” per le notti di fine ottobre, accentuando la sensazione di un clima estivo prolungato.

Le cause del caldo anomalo

A provocare questo innalzamento termico è stato un sistema di bassa pressione situato sopra i Grandi Laghi settentrionali, che ha interagito con un’area di alta pressione posizionata negli Stati Uniti sudorientali. Questa combinazione ha consentito ad una massa d’aria calda di spingersi verso Nord, attraversando il confine con il Canada e riscaldando notevolmente l’area.

Cambiamenti in arrivo

Questa ondata di caldo fuori stagione ha i giorni contati. Con il movimento della bassa pressione verso Est, le temperature dovrebbero tornare su livelli più in linea con la stagione. L’inizio di novembre vede ritorno a condizioni meteo più tipiche, con un’alternanza di temperature che potrebbe rimanere comunque leggermente sopra la media.

