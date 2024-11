Overdose di caffeina, boom tra giovani per bibite ed energy drink

MeteoWeb

Un aumento dei casi di overdose da caffeina tra adolescenti e pre-adolescenti, legato soprattutto al consumo eccessivo di energy drink, porta sempre più giovani al pronto soccorso. Secondo un rapporto di Epic Research, dal 2017 il numero di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni ospedalizzati per sovradosaggio di caffeina è più che raddoppiato, e quasi raddoppiato anche tra gli adolescenti più grandi. Gli effetti collaterali includono ansia, palpitazioni, attacchi cardiaci e, nei casi più gravi, morte. L’American Academy of Pediatrics raccomanda che gli adolescenti non superino i 100 milligrammi di caffeina al giorno, ma molte bevande energetiche contengono 200-300 milligrammi per lattina, una quantità facilmente accessibile a qualsiasi giovane. I medici segnalano anche che l’eccessivo consumo di caffeina influisce sul sonno, causando difficoltà di concentrazione a scuola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.