“Paesaggio e rinnovabili, una convivenza possibile”, l’incontro sul settore energetico

L’Italia si trova ad affrontare la sfida di accelerare la transizione energetica, garantendo al contempo la tutela del suo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale. La crescita delle rinnovabili è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici, ma solleva questioni complesse riguardanti l’impatto sul territorio, il consenso delle comunità locali e la necessità di preservare l’equilibrio con il paesaggio naturale e artistico. Nel corso dell’incontro sarà presentato lo studio “Lo sviluppo delle rinnovabili e il paesaggio”, realizzato da Althesys in collaborazione con la European Climate Foundation, sul quale si confronteranno i principali attori del settore energetico, istituzioni, esperti di architettura e paesaggio, associazioni ambientaliste e rappresentanti della società civile.

Verranno quindi discussi strumenti normativi e politiche in grado di favorire l’integrazione armoniosa delle rinnovabili nel paesaggio italiano, la ricerca di opportunità e le criticità legate a temi quali il futuro del paesaggio “rinnovabile”, i benefici dell’agrivoltaico e del repowering eolico, le sfide normative e infrastrutturali e il coinvolgimento delle comunità locali. L’evento offrirà una visione a 360 gradi, con contributi di alto profilo da esperti e istituzioni italiane ed europee, e aprirà un dialogo costruttivo per disegnare un modello virtuoso di convivenza tra energia pulita e tutela del territorio. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia comprendere le sfide e le opportunità della transizione energetica italiana nel rispetto del suo patrimonio unico.

L’appuntamento è fissato per giovedì 5 dicembre 2024 alle 9.30-13.00 all’Auditorium GSE, Roma.

