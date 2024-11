Parapendio precipita nella zona del Pollino, morto 57enne

MeteoWeb

Un uomo di 57 anni, originario della Calabria ma residente in Svizzera, è deceduto dopo un incidente con un parapendio a motore avvenuto sul versante calabrese del massiccio del Pollino, in una località chiamata Conca del Re, nel Comune di Castrovillari, provincia di Cosenza. L’uomo stava pilotando il velivolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe urtato delle rocce, precipitando al suolo. Era partito in mattinata dalla pista per ultraleggeri situata nella contrada Petrosa di Castrovillari. L’impatto con la roccia sarebbe avvenuto durante il rientro, dopo un giro sulla zona del Pollino. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. A causa della difficoltà di accesso alla zona impervia in cui si è verificato l’incidente, le operazioni di recupero del corpo sono affidate a un elicottero dei vigili del fuoco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.