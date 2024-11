Il più grande parco eolico onshore in Inghilterra: il progetto è in fase di approvazione 

MeteoWeb

Saranno presentati questa settimana i piani per realizzare quello che potrebbe diventare il più grande parco eolico onshore in Inghilterra, il primo dalla revoca del divieto imposto dai conservatori nove anni fa e annullato dal nuovo governo laborista. La società Cubico Sustainable Investments ha presentato un progetto per installare 21 turbine eoliche accanto a un parco eolico esistente vicino a Greater Manchester, presso il sito di Scout Moor. Anche se altri impianti onshore in Inghilterra dispongono di più turbine, quelle previste per Scout Moor produrrebbero energia più efficiente grazie a nuovi sviluppi tecnologici, generando oltre 100 megawatt, che potrebbero alimentare circa 100 mila abitazioni e coprire più del 10 per cento del fabbisogno domestico della Greater Manchester entro la fine del decennio.

L’iniziativa, come riporta il quotidiano “The Guardian”, aiuterebbe il governo a raggiungere il suo obiettivo di raddoppiare la capacità eolica onshore del Regno Unito entro il 2030, insieme ai piani per triplicare la capacità solare e quadruplicare quella offshore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.