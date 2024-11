“Un patrimonio da salvare”: le proposte per efficienza energetica, sicurezza antisismica e riqualificazione edilizia

MeteoWeb

E’ stata ufficializzata una conferenza stampa virtuale di presentazione del Documento “Un patrimonio da salvare”, una proposta per il futuro della riqualificazione edilizia firmato dai principali operatori ed enti associativi della filiera dell’edilizia, della tutela ambientale e dei consumatori che si terrà mercoledì 27 novembre alle ore 12.30. Al centro del documento, 10 proposte concrete per dare slancio alle politiche di efficienza energetica e sicurezza antisismica, indispensabile driver per adeguare ed innovare il Patrimonio del nostro Paese.

Interverranno:

Valeria Erba, Presidente di ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico, espone le ragioni che hanno portato alla stesura del Documento “Un Patrimonio da Salvare” ed illustra le proposte che il tavolo interassociativo vuole portare all’attenzione del Legislatore.

I rappresentanti delle singole Associazioni

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.