Il patto delle Nazioni Unite per il futuro: la nuova roadmap globale verso la sostenibilità

Le Nazioni Unite hanno recentemente adottato il Patto per il Futuro, un documento strategico che si propone di affrontare alcune delle sfide globali più urgenti, come la crisi climatica, le crescenti disuguaglianze economiche, e la governance delle tecnologie emergenti. Descritto da Francesco Bassetti nel suo articolo “UN Pact for the Future: The new global roadmap to sustainability” come un “faro che guida la comunità internazionale verso un modello di sviluppo più equo e sostenibile“, il Patto rappresenta una risposta collettiva per plasmare un futuro migliore per l’umanità e il pianeta.

Secondo Bassetti, il Patto integra una serie di obiettivi che spaziano dalla giustizia climatica alla trasformazione della governance globale, evidenziando la necessità di azioni concrete per proteggere i diritti delle generazioni future. Il documento propone una visione integrata che collega scienza, tecnologia, giustizia sociale e sostenibilità, offrendo una tabella di marcia che mira a trasformare le politiche internazionali per rispondere alle sfide di un mondo in rapida evoluzione.

Un quadro globale per affrontare le sfide del futuro

Il Patto per il Futuro si distingue per la sua ampiezza e ambizione. Le priorità principali includono:

Giustizia climatica e transizione energetica : Il Patto riafferma l’impegno a mantenere l’aumento delle temperature globali al di sotto di 1,5°C, come stabilito nell’Accordo di Parigi, e prevede l’abbandono graduale dei combustibili fossili. Si punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con un processo equo e inclusivo che garantisca che nessun paese o comunità venga lasciato indietro.

: Il Patto riafferma l’impegno a mantenere l’aumento delle temperature globali al di sotto di 1,5°C, come stabilito nell’Accordo di Parigi, e prevede l’abbandono graduale dei combustibili fossili. Si punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, con un processo equo e inclusivo che garantisca che nessun paese o comunità venga lasciato indietro. Riforma dei sistemi finanziari internazionali : Viene sottolineata la necessità di riformare le strutture finanziarie globali per rispondere meglio alle esigenze dei paesi in via di sviluppo. Tra le proposte principali figurano maggiori finanziamenti per l’adattamento climatico, l’accesso alle energie rinnovabili e la resilienza economica.

: Viene sottolineata la necessità di riformare le strutture finanziarie globali per rispondere meglio alle esigenze dei paesi in via di sviluppo. Tra le proposte principali figurano maggiori finanziamenti per l’adattamento climatico, l’accesso alle energie rinnovabili e la resilienza economica. Nuove metriche di sviluppo : Uno degli aspetti più innovativi del Patto è l’introduzione di nuovi indicatori di progresso. Si supera la dipendenza esclusiva dal PIL, adottando metriche che includono il benessere umano e planetario, creando così una visione più olistica dello sviluppo sostenibile.

: Uno degli aspetti più innovativi del Patto è l’introduzione di nuovi indicatori di progresso. Si supera la dipendenza esclusiva dal PIL, adottando metriche che includono il benessere umano e planetario, creando così una visione più olistica dello sviluppo sostenibile. Governance delle tecnologie emergenti: Il documento affronta la necessità di una regolamentazione responsabile delle innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale, per garantire che queste non amplifichino le disuguaglianze esistenti. Il Global Digital Compact, parte integrante del Patto, stabilisce linee guida per la trasparenza e l’equità nella gestione delle tecnologie digitali.

La crisi climatica al centro dell’agenda globale

Il cambiamento climatico rimane una delle priorità fondamentali del Patto. Con solo il 17% degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) attualmente sulla buona strada, secondo il Rapporto sugli SDG 2024, è chiaro che sono necessarie azioni più incisive per evitare un peggioramento della crisi climatica.

Il documento sottolinea che la scienza deve essere al centro dell’elaborazione delle politiche climatiche. Questo include investimenti in energie rinnovabili, tecnologie di adattamento e soluzioni per la riduzione delle emissioni. Inoltre, il Patto evidenzia l’importanza di includere i paesi a basso reddito nel processo decisionale, garantendo che possano accedere alle risorse necessarie per affrontare le sfide climatiche.

Un passaggio cruciale riguarda l’impegno a promuovere una transizione energetica equa, con finanziamenti per i paesi più vulnerabili e il rafforzamento della resilienza climatica.

Scienza e tecnologia: motori del cambiamento

La scienza, tecnologia e innovazione (STI) sono al centro del Patto, riconosciute come strumenti essenziali per raggiungere gli SDG e affrontare le disuguaglianze globali. Tuttavia, il documento evidenzia anche i rischi legati alla crescita tecnologica, come il potenziale aumento delle disuguaglianze socioeconomiche.

Il Patto sottolinea la necessità di rendere le innovazioni scientifiche accessibili a tutti, con un focus particolare sui paesi in via di sviluppo. Ciò include lo sviluppo di infrastrutture digitali, l’accesso equo alle tecnologie emergenti e la promozione di modelli di governance inclusivi.

Secondo Bassetti, il Patto offre una visione equilibrata che combina il progresso tecnologico con un approccio etico e sostenibile, sottolineando che “la scienza deve essere guidata non solo dall’innovazione, ma anche dai principi di equità e giustizia sociale“.

Un impegno verso le generazioni future

La Dichiarazione sulle Generazioni Future, parte integrante del Patto, ribadisce l’importanza di proteggere i diritti delle nuove generazioni, ponendo l’accento sull’urgenza di politiche che tengano conto dell’impatto a lungo termine. Tra le misure proposte figurano:

Investimenti in infrastrutture resilienti e progetti sostenibili;

Educazione e formazione per preparare le nuove generazioni alle sfide globali;

Politiche per garantire l’accesso equo alle risorse essenziali.

Critiche e prospettive

Nonostante l’ambizione del Patto, non sono mancate le critiche. Alcuni osservatori hanno sottolineato che il documento si limita a riaffermare impegni esistenti, senza introdurre meccanismi innovativi o vincolanti per garantire la loro attuazione. Altri hanno evidenziato la necessità di azioni più rapide e concrete, soprattutto per quanto riguarda la crisi climatica.

Tuttavia, il Patto rappresenta comunque un importante passo avanti nella costruzione di una visione condivisa per il futuro. Come evidenziato da Bassetti: “Sebbene il Patto non risolva immediatamente tutte le sfide globali, fornisce un quadro chiaro e inclusivo che può guidare la comunità internazionale verso un cambiamento significativo.”

