Un intervento all’avanguardia: paziente con lesione al midollo spinale torna a camminare

L’équipe chirurgica della UOSD della Terapia del Dolore del San Giovanni Addolorata – composta dal dottor Felice Occhigrossi, dal dottor Roberto Gazzeri e da un team infermieristico ad alta specializzazione – ha effettuato con successo un intervento di stimolazione midollare ad alta frequenza su un paziente di 66 anni affetto da lesione del midollo spinale cervicale da mielopatia cervicale cronica, con tetraparesi spastica dolorosa, accompagnata da una completa incapacità di camminare autonomamente. Una tecnica mini-invasiva caratterizzata dall’inserimento, nello spazio epidurale all’interno del canale vertebrale, di due elettrocateteri collegati ad un innovativo generatore di impulsi elettrici, che interrompono la trasmissione dei segnali di dolore che viaggiano dal midollo spinale al cervello.

Il paziente, già a pochi giorni dall’impianto del neurostimolatore midollare, ha evidenziato non solo il completo sollievo dal dolore agli arti inferiori ma anche e soprattutto un buon recupero delle funzioni motorie, con un significativo miglioramento della spasticità e del tono muscolare agli arti inferiori. Lo stesso, a un anno circa dall’intervento, ha riacquistato l’autosufficienza deambulatoria con rilevante miglioramento della qualità della vita.

Le parole del responsabile

“In Italia i Centri che si occupano di neurostimolazione midollare non sono moltissimi – ha dichiarato Felice Occhigrossi, responsabile della UOSD Terapia del Dolore dell’AO San Giovanni Addolorata – Siamo particolarmente orgogliosi di essere il primo Centro in cui l’uso di questo dispositivo innovativo ad altissima frequenza per il trattamento del dolore cronico ha consentito il recupero motorio in un paziente tetraparetico con danno midollare cervicale. Ciò non vuol dire che tale tecnologia è in grado di far camminare tutti i pazienti tetraparetici, ma, in casi selezionati e in determinate situazioni cliniche, ci mette a disposizione un’arma in più”.

La UOSD Terapia del Dolore del San Giovanni Addolorata è attualmente centro di riferimento regionale per la neuromodulazione. Costituita da un team multidisciplinare composto da terapisti del dolore e neurochirurghi, è impegnata nella diagnosi e cura di tutte le sindromi dolorose, anche con interventi chirurgici mini-invasivi innovativi.

“La professionalità dei nostri clinici unita all’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia ha permesso di raggiungere questo encomiabile risultato – ha sottolineato Maria Paola Corradi, Commissario Straordinario dell’AO San Giovanni Addolorata – La nostra Azienda sta investendo su una Terapia del Dolore strutturata per dare risposte concrete al territorio e poter assicurare una migliore qualità di vita ai nostri assistiti”.

Il caso clinico trattato dalla UOSD Terapia del Dolore del San Giovanni Addolorata apre interessanti prospettive future in termini di nuove indicazioni sulla neurostimolazione e trattamento delle lesioni midollari. Per la sua particolare rilevanza ed eccezionalità è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica European Spine Journal.

