Perché gli umani stanno dominando il mondo sugli altri animali? La nuova ipotesi

MeteoWeb

Perché la cultura umana, il corpo di conoscenze condiviso tramandato di generazione in generazione, è molto più potente delle culture animali? “Cosa c’è di speciale nella nostra specie?” è una domanda con cui gli scienziati si sono confrontati per secoli, e ora uno scienziato dell’Arizona State University ha una nuova ipotesi che potrebbe cambiare il modo in cui percepiamo noi stessi e il mondo che ci circonda. “Dieci anni fa era fondamentalmente accettato che fosse la capacità della cultura umana di accumulare ed evolversi a renderci speciali, ma nuove scoperte sul comportamento animale stanno sfidando queste idee e ci costringono a ripensare a ciò che rende le nostre culture, e noi come specie, unici”, ha affermato l’antropologo evoluzionista Thomas Morgan in un nuovo articolo di ricerca pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour.

Morgan è uno scienziato ricercatore presso l’Institute of Human Origins e professore associato presso la School of Human Evolution and Social Change.

Proprio come gli umani tramandano la conoscenza ai figli, quando una nuova regina tagliafoglie (una formica diffusa nel continente americano) nasce, raccoglie un piccolo boccone del fungo della madre e lo porta con sé per fondare una nuova colonia. Ciò accade da così tanto tempo, milioni di anni, che il fungo all’interno di queste colonie è geneticamente diverso dal fungo selvatico all’esterno delle colonie.

Similmente a come cambiano le lingue umane, nuovi dati mostrano che i canti delle megattere si evolvono, si diffondono tra i gruppi e diventano più complessi nel tempo. Come gli umani, gli scimpanzé imparano a usare gli strumenti e ora abbiamo la prova che lo fanno da migliaia, forse milioni, di anni. Anche le locuste usano sistemi complessi in evoluzione per adattarsi alle condizioni locali, basandosi su cambiamenti epigenetici, ovvero su come fattori come l’età e l’ambiente possono cambiare l’attività genetica senza alterare la sequenza del DNA, per evolversi rapidamente tra forme calme e verdi o sciamanti e gialle e nere basate sulla sovrappopolazione.

Queste scoperte, insieme ad altre, hanno dimostrato che non solo gli animali hanno una cultura, ma ci sono anche esempi di accumulazione nella loro cultura, qualcosa che per molto tempo si è ritenuto essere esclusivamente umano.

“Si pensava che le altre specie semplicemente non avessero cultura“, ha detto Morgan. “E ora sappiamo che molte altre specie ce l’hanno. Allora si pensava che solo le culture umane accumulassero o si evolvessero nel tempo. Ma ora sappiamo che anche le culture animali possono farlo. Quindi, se gli animali hanno culture in evoluzione, allora cosa c’è di speciale nella cultura umana che ci differenzia dagli altri animali?”.

L’apertura

Morgan e il Professor Marcus Feldman della Stanford University affrontano questa domanda nel loro articolo “La cultura umana è unicamente aperta, non unicamente cumulativa“. Presentano una nuova ipotesi: che noi umani dominiamo e siamo così speciali a causa dell'”apertura“, ovvero la nostra capacità di comunicare e comprendere un numero infinito di possibilità nella vita.

“Il modo in cui gli animali pensano a ciò che stanno facendo limita il modo in cui le loro culture possono evolversi“, ha detto Morgan. “Un modo potrebbe essere che non riescono a immaginare sequenze elaborate molto facilmente, o non riescono a immaginare sotto-obiettivi”. “Ad esempio, quando preparo la colazione per i miei ragazzi al mattino, è un processo nidificato, in più fasi. Per prima cosa, devo prendere le ciotole, le pentole e gli altri utensili. Poi devo mettere gli ingredienti nella pentola e iniziare a cucinare, tutto nelle giuste quantità e nell’ordine giusto. Poi devo cuocerlo, mescolando e monitorando la temperatura finché non raggiunge la giusta consistenza, e poi devo servirlo“, ha detto. “Ognuno di questi passaggi è un sotto-obiettivo, e questi sotto-obiettivi hanno passaggi al loro interno che devo eseguire nel giusto ordine, quindi tutta questa cosa è una procedura elaborata”.

Quando si arriva al limite di questo sistema, i cervelli umani continuano a funzionare; siamo in grado di costruire e conservare sequenze di istruzioni che sono profondamente complicate e questo ci consente di eseguire un set di comportamenti pressoché infinito: questa è l’apertura.

Oltre la cultura

Mentre altri scienziati hanno confrontato culture umane e animali in precedenza, la ricerca di Morgan e Feldman è insolita perché confronta anche esempi animali di eredità epigenetica ed effetti parentali. La formica tagliafoglie è un esempio di effetto parentale e la locusta un esempio di eredità epigenetica cumulativa.

Mentre sia l’eredità epigenetica che gli effetti parentali sono stabili e si accumulano nelle specie non umane, alla fine smettono di svilupparsi, spiega Morgan. “Proprio come le culture animali, ci sono dei vincoli contro cui questi sistemi si scontrano e che ne bloccano l’evoluzione”.

“Penso che la domanda chiave sia cosa c’è di speciale nella cultura umana, e abbiamo cercato di rispondere confrontando le culture umane con quelle animali, con l’epigenetica e con gli effetti dei genitori, ovvero tutti i sistemi in evoluzione che possiamo immaginare. E alla fine, abbiamo concluso che la cosa speciale della cultura umana è la sua apertura. Può accumularsi ma poi non deve mai fermarsi, continua semplicemente ad andare avanti”, conclude Morgan.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.