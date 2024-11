Pesanti nevicate in Corea del Sud, 5 morti e caos trasporti | FOTO

MeteoWeb

Abbondanti nevicate hanno continuato a colpire la Corea del Sud per il 2° giorno consecutivo, causando 5 vittime nella provincia di Gyeonggi e gravi disagi ai trasporti a livello nazionale. Quattro persone, ha confermato la Polizia, sono morte per la caduta di strutture o alberi, mentre un’altra persona è rimasta vittima di un incidente che ha visto coinvolto un autobus. Il bilancio provvisorio parla anche di almeno 11 feriti. Il Ministero degli Interni ha comunicato che le condizioni meteo avverse hanno portato alla cancellazione di 156 voli e all’interruzione di 104 collegamenti marittimi su 79 rotte. A Seul, che sta affrontando la nevicata più intensa di novembre mai registrata, si sono accumulati fino a 40 cm di neve in alcune zone della capitale, con picchi di 45 cm nell’area metropolitana.

Per far fronte alla situazione, il governo cittadino ha mobilitato 11mila operai e 20mila attrezzature per la rimozione della neve. Le autorità hanno segnalato 131 blackout temporanei, di cui 46 sono stati risolti entro la fine di mercoledì. Sebbene l’allerta per le forti nevicate sia stata revocata a Seul, è rimasta attiva in molte aree meridionali del Paese, dove alcune zone hanno visto accumuli di neve fino a un centimetro ogni ora, secondo la Korea Meteorological Administration.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.