Petrolio in calo a New York: il rinvio della riunione OPEC+ solleva dubbi 

Il prezzo del petrolio chiude in calo a New York sopra 68 dollari al barile. Le quotazioni cedono lo 0,84% a 68,14 dollari al barile. I prezzi del petrolio sono stati appesantiti dal rinvio della riunione semestrale dell’Opec+, che suggerisce differenze interne. Gli analisti sono ancora convinti che l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di petrolio ed i suoi alleati manterranno i loro ulteriori tagli volontari. Ma il rinvio della riunione ha alimentato l’idea che “una decisione shock” di aumentare la produzione del cartello, “in una guerra dei prezzi per difendere la propria quota di mercato globale”, sia ancora possibile, afferma Han Tan, analista di Exinity.

Alcuni Paesi, come gli Emirati Arabi Uniti e il Kazakistan, vorrebbero sviluppare nuovi progetti petroliferi e stanno facendo pressioni per produrre di più. La riunione dei 22 ministri Opec+, inizialmente prevista online per domenica, è stata rinviata a giovedì prossimo, ufficiale perché “diversi ministri partecipando al 45 Summit del Golfo” che si terrà questa fine settimana in Kuwait, ha dichiarato l’Opec in una nota. Ma secondo gli analisti, la ragione principale è quella di guadagnare tempo per consentire ai Paesi membri di raggiungere un accordo.

