Pichetto: “pronto a chiudere nel 2025 gli impianti a carbone”, l’eccezione della Sardegna 

“Io sono pronto a chiudere nel corso del 2025 gli impianti a carbone nella parte continentale, ma non i due impianti in Sardegna; la Sardegna diventa l’unica realtà che ha ancora il carbone, contrasta le rinnovabili, non ha al momento un piano energetico, un piano che preveda anche solo la distribuzione del gas”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ai microfoni di Ping Pong, questa mattina, su Radio Uno, auspicando che la decisione sulla moratoria agli impianti da fonti rinnovabili venga rivista: “io me lo auguro perché la situazione della Sardegna è una situazione, se vogliamo, anche preoccupante”.

