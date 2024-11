Ex pilota di MotoGP bloccato in autostrada a causa della DANA: una notte da incubo verso Jerez | VIDEO

MeteoWeb

Tito Rabat, pilota spagnolo di Superbike, ha vissuto un’esperienza che difficilmente dimenticherà mentre si recava a Jerez. Durante il suo viaggio, è stato colto di sorpresa dalla DANA, un fenomeno atmosferico che ha provocato gravi danni in Spagna e in particolar modo a Valencia. La situazione è diventata critica in autostrada: “di colpo, ho visto un movimento strano nelle auto intorno a me… c’era più di mezzo metro d’acqua”, ha raccontato Rabat al programma televisivo ‘Jugones’. L’acqua ha iniziato a salire rapidamente, rendendo pericoloso continuare il viaggio e costringendolo a fermarsi. Bloccato nel traffico e senza vie di fuga, Rabat ha passato ore di ansia e tensione, mentre la pioggia continuava a scendere.

Dopo alcuni tentativi di trovare un rifugio sicuro, Rabat è riuscito a raggiungere una stazione di servizio, dove ha trascorso la notte all’interno della sua auto. Le condizioni atmosferiche erano troppo estreme per poter riprendere il viaggio: “è stata un’esperienza surreale”, ha spiegato Rabat. Nonostante l’inconveniente e la paura, Rabat è riuscito a restare calmo e a gestire la situazione, cercando di mantenere il sangue freddo fino all’arrivo dei soccorsi e del miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.