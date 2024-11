Forti piogge in Arabia Saudita: inondazioni a Jeddah, case e negozi allagati | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge e temporali hanno colpito Jeddah, città portuale sul Mar Rosso, in Arabia Saudita. Interessate dai fenomeni anche le parti orientali della Mecca. A Jeddah, le piogge sono state particolarmente intense, tanto da causare inondazioni nella città: in alcuni punti, le strade sono state sommerse da grandi quantità di acqua. Gli effetti sulla circolazione sono stati importanti, con le auto costrette a procedere a rilento o a fermarsi del tutto per l’impossibilità di proseguire nell’acqua alta. Si registrano anche case e negozi allagati, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Anche domani, martedì 26 novembre, molte regioni dell’Arabia Saudita rimarranno sotto l’influenza di fluttuazioni meteorologiche accompagnate da rovesci di varia intensità. Previsti temporali nella regione settentrionale di Riyadh ma anche su parti del sud-ovest e dell’ovest del Regno, comprese parti di Asir e Al-Baha, estendendosi a Taif e Mecca Al-Mukarramah.

