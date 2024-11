Strada bagnata per la pioggia, maxi incidente in Indonesia | VIDEO

MeteoWeb

Un incidente stradale ha coinvolto numerosi veicoli al chilometro 92 dell’autostrada Cipularang, in Indonesia. Il sinistro si è verificato intorno alle 14:45 ora locale, in condizioni di strada bagnata per la pioggia. Tra i veicoli coinvolti anche minibus, camion e varie vetture: 2 minibus si sono persino sovrapposti a causa della violenza dell’impatto. Anche due city car sono state danneggiate sulla corsia di emergenza. La Polizia di Purwakarta ha confermato l’incidente, avviando operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

