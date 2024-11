Plastica: senza interventi i rifiuti raddoppieranno entro il 2050

MeteoWeb

Un nuovo studio basato sull’apprendimento automatico prevede che, senza interventi, i rifiuti plastici globali raddoppieranno entro il 2050, raggiungendo 121 milioni di tonnellate metriche, e le emissioni annuali di gas serra legate alla plastica aumenteranno del 37%. Tuttavia, gli autori dimostrano che un mix di interventi politici potrebbe ridurre i rifiuti di plastica mal gestiti del 91% e le emissioni legate alla plastica di un terzo nello stesso periodo.

Lo studio, condotto da Samuel Pottinger e colleghi della University of California Berkeley, ha utilizzato un modello predittivo per analizzare la produzione, il commercio e la gestione dei rifiuti plastici fino al 2050. Tra le politiche simulate vi sono un tetto alla produzione, l’incremento del riciclo, una tassa sugli imballaggi e investimenti in infrastrutture. Questi interventi potrebbero affrontare le criticità legate alla plastica, come la frammentazione in micro e nano-plastiche, che danneggiano ecosistemi e salute umana, aumentando il rischio di cancro, malattie cardiovascolari e problemi riproduttivi.

La plastica contribuisce anche al cambiamento climatico attraverso emissioni generate dall’estrazione di petrolio e gas, dalla produzione e dal trattamento dei rifiuti. Inoltre, la distribuzione dei rifiuti plastici grava in modo sproporzionato sulle comunità emarginate, specialmente nei paesi in via di sviluppo, sollevando questioni di giustizia ambientale.

Nel 2022, una risoluzione delle Nazioni Unite ha avviato negoziati per un trattato vincolante volto a ridurre l’inquinamento da plastica. Gli autori sottolineano che, con una volontà politica sufficiente, è possibile ridurre drasticamente i rifiuti mal gestiti e mitigare i problemi correlati. I risultati dello studio offrono indicazioni utili per massimizzare l’efficacia del trattato, fornendo strumenti per una gestione più sostenibile e giusta della plastica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.