PNRR: 540 progetti per oltre 1,5 GW approvati, il settore agricolo punta alla decarbonizzazione

Sono 540 i progetti di agrivoltaico innovativo ammessi al contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con una potenza totale di 1.548 megawatt. La misura, che ha ricevuto l’approvazione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha visto la pubblicazione delle graduatorie sul portale ufficiale del GSE, che elencano gli impianti inclusi nel sistema incentivante previsto dal piano “Sviluppo agro-voltaico”.

L’obiettivo di questo investimento è promuovere sistemi innovativi che combinano l’agricoltura con la produzione di energia, garantendo sia il rispetto dell’ambiente che il potenziamento delle risorse energetiche. Per incentivare la realizzazione di questi impianti, è stata prevista una tariffa incentivante per l’energia elettrica immessa in rete, insieme a un contributo in conto capitale, a copertura di fino al 40% delle spese sostenute per l’installazione degli impianti.

Il Ministro per la Transizione Ecologica, Gilberto Pichetto, ha commentato: “Avevamo già colto l’attenzione da parte del mondo agricolo verso la misura, che punta con spirito innovativo agli sfidanti e necessari obiettivi di decarbonizzazione.” Concludendo, Pichetto ha aggiunto: “L’approvazione di questo consistente numero di progetti certifica la riuscita dell’investimento.”

