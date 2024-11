Chirurgia a distanza: il Policlinico Tor Vergata lancia gli occhiali intelligenti per formare i giovani chirurghi

MeteoWeb

Una grande innovazione nel campo della chirurgia è stata testata ieri al Policlinico Tor Vergata, dove è stato effettuato il primo intervento chirurgico con l’ausilio di occhiali intelligenti. Questa tecnologia ha permesso di condividere in tempo reale il campo operatorio con un chirurgo esperto, che ha potuto intervenire da remoto, guidando le scelte delle manovre chirurgiche. Grazie agli “smart glasses“, il team ha potuto confrontarsi in ogni momento, ottimizzando il trattamento e garantendo la miglior decisione, secondo per secondo.

Un passo importante anche per l’educazione dei giovani chirurghi: la possibilità di seguire l’intervento a distanza rappresenta un’opportunità di formazione pratica in tempo reale. “La possibilità di applicare questa tecnologia agli interventi chirurgici si traduce in un estremo vantaggio per il paziente, che sarà sottoposto ad una operazione pilotata dagli esperti del settore indipendentemente da dove loro stessi si trovino. Inoltre, la possibilità di trasmettere in tempo reale per un pubblico maggiore di quello ospitabile dalle camere operatorie, rappresenta il futuro della istruzione e formazione dei giovani chirurghi“, si legge nella nota del Policlinico.

L’innovativo intervento è stato realizzato su un paziente con un disastro di parete addominale, una condizione complessa caratterizzata da un ampio e irregolare danno. Il caso è stato discusso durante un incontro scientifico dal titolo “Innovazione Tecnologica e Formazione in Chirurgia Laparoscopica con tecnologia smart-glasses“. Durante l’incontro, il team ha approfondito la tecnica chirurgica, concludendo con un intervento proiettato in diretta streaming all’interno dell’aula didattica ‘Laparoscopic Training Center’.

Il team operatorio ha visto la partecipazione di Andrea Divizia e Simona Mattia, della Chirurgia d’Urgenza del Policlinico Tor Vergata, accompagnati da Andrea M. Guida e Valeria Usai, che sono stati assistiti in remoto da Francesco Gossetti, esperto del trattamento dell’addome complesso. Insieme hanno eseguito una Tar (transversus abdominis muscle release) bilaterale per il trattamento del disastro di parete, un intervento reso possibile grazie all’uso degli smart glasses.

Questa tecnologia rappresenta non solo una svolta nella chirurgia d’avanguardia, ma anche una nuova frontiera per l’educazione e la formazione dei professionisti della salute, con l’auspicio di ampliarne l’adozione in futuro per garantire un miglioramento costante nelle pratiche chirurgiche a livello globale.

