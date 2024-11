Pollino, recuperati 9 escursionisti dispersi nel Parco

MeteoWeb

Nove giovani escursionisti di Lecce, di età compresa tra 15 e 21 anni, si sono persi la notte scorsa nel Parco Nazionale del Pollino mentre rientravano da un’escursione verso la zona del Pollinello. Partiti da Colle dell’Impiso, hanno perso l’orientamento al ritorno e, impossibilitati a proseguire, hanno richiesto aiuto. I Vigili del Fuoco di Potenza hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della sezione “Pollino” della Calabria intorno alle 20. Grazie alle coordinate GPS fornite da uno dei ragazzi, i soccorritori hanno localizzato il gruppo. Dopo aver percorso un primo tratto in fuoristrada fino al Piano di Gaudolino, i soccorritori, insieme a colleghi lucani e ai Vigili del Fuoco, hanno proseguito a piedi per circa un’ora fino a raggiungere gli escursionisti, trovati affaticati e infreddoliti, ma in buone condizioni. Dopo averli rifocillati, il gruppo è stato riportato in sicurezza alle auto parcheggiate. Durante l’intervento è stato utilizzato l’Sms Locator, il sistema di geolocalizzazione del Soccorso Alpino, per monitorare costantemente la posizione dei dispersi e garantire il buon esito dell’operazione.

