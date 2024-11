Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “Progetto va avanti”

MeteoWeb

Nino Germanà, senatore siciliano e commissario regionale della Lega, ribadisce che il progetto del Ponte sullo Stretto prosegue senza indugi, smontando quelle che definisce “fake news” diffuse da certi settori della sinistra. In una dichiarazione ufficiale, il senatore ha sottolineato: “Il progetto del Ponte sullo Stretto va avanti e, smontando man mano tutte le fake news di certa sinistra, compie passi fondamentali.”

Secondo Germanà, le critiche provenienti dal fronte contrario sono da ricondurre a una serie di attacchi infondati. “Capisco che i signori del No a tutto, dopo aver fatto innumerevoli accessi agli atti, aver presentato non si sa quante denunce infondate, aver sparso notizie non vere, facciano fatica ad accettare che il gruppo di esperti della Commissione di VIA, a valle di uno straordinario lavoro di verifiche avviato diversi mesi fa, abbia dato il via libera al Ponte”, ha spiegato. Germanà critica anche l’atteggiamento di chi si oppone a questa grande opera, accusando “tutta la miopia strategica e ideologica di chi vuole bloccare il Paese.”

Il senatore ha evidenziato i benefici per il territorio, evidenziando che “grazie al Ponte, è stato possibile accendere un faro sui nostri territori.” Ha anche parlato della collaborazione tra la Stretto di Messina e RFI, anticipando che, attraverso la firma di un protocollo, sarà restituita “da subito le aree ex Officine” e che “successivamente la realizzazione del Ponte e della nuova stazione” contribuiranno a liberare “tutta l’area fronte mare oggi occupata da binari.”

Germanà ha poi concluso, ribadendo che “il Ponte è un’opera di interesse prioritario per lo sviluppo di tutta l’area dello Stretto, del Meridione e dell’intera Italia,” e con una punta polemica ha dichiarato: “Con buona pace della sinistra, grazie alla Lega e alla determinazione del ministro Matteo Salvini, si farà.”

Questa dichiarazione arriva mentre il progetto del Ponte sullo Stretto continua ad essere al centro del dibattito politico e pubblico.

