Ponte sullo Stretto, Salvini: “Il 2025 sarà l’anno dell’avvio dei cantieri”

MeteoWeb

Durante la presentazione del libro di Bruno Vespa Hitler e Mussolini al Tempio di Adriano a Roma, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato: “Il 2025 sarà l’anno dell’avvio dei cantieri. Sarà una bella notizia“. L’affermazione del ministro arriva in un contesto di crescente interesse per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’infrastruttura considerata da alcuni strategica per il collegamento tra la Sicilia e la Calabria.

L’evento, che ha visto Vespa discutere il suo nuovo libro davanti a un pubblico di rilievo, ha fornito a Salvini l’occasione per ribadire l’importanza del progetto del ponte, spesso oggetto di dibattito pubblico e politico.

L’annuncio segna un ulteriore passo verso la concretizzazione di un’opera che, da decenni, rappresenta un simbolo di sviluppo infrastrutturale e dibattiti accesi. Tuttavia, restano da affrontare questioni legate alla fattibilità, all’impatto ambientale e alla sicurezza sismica, temi su cui esperti e oppositori continuano a esprimere pareri discordanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.