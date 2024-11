Ponte sullo Stretto, stasera la riunione della Commissione VIA-VAS del MASE

MeteoWeb

Stasera, alle ore 18:30, in modalità telematica via Teams, si terrà l’attesissima riunione della Commissione VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente che prevede l’analisi del progetto definitivo aggiornato del Ponte sullo Stretto di Messina. L’assemblea Plenaria, inizialmente convocata per le ore 16:00 di oggi pomeriggio, è stata spostata alle 18:30 come si può leggere dal sito del MASE. I lavori della Commissione prevedono all’ordine del giorno proprio l’istruttoria sul progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, dopo le integrazioni ricevute dalla Società Stretto di Messina. Si tratta di un passaggio determinante, il penultimo, nell’iter burocratico e amministrativo del progetto del Ponte sullo Stretto: l’ok atteso da quest’incontro proietterà il progetto al CIPESS per la definitiva approvazione che significherà entro un paio di mesi consentire l’avvio dei lavori.

La Commissione VIA-VAS delibererà la propria decisione in serata, fornendo poi una comunicazione interna al Ministero che a sua volta adempirà le relative istruttorie e fornirà l’esito della Commissione nei prossimi giorni, tra domani (giovedì 14 novembre) e dopodomani (venerdì 15). Dopo il meticoloso lavoro di integrazione svolto dai tecnici della Società Stretto di Messina sui rilievi forniti nei mesi scorsi dal Ministero, tutta la struttura che il governo ha messo in piedi per realizzare la grande opera attende l’ok seppur con una serie di prescrizioni che dovranno poi essere eseguite nel progetto esecutivo. Un dettaglio che non preoccupa in quanto è la banale e scontata routine per ogni tipo di opera pubblica che supera l’esame VIA-VAS del MASE.

